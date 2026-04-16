Berseragam Tempur, Pangkogabwilhan III Cek Pengamanan di Freeport Pasca-Serangan OPM

JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III meningkatkan pengamanan di wilayah strategis nasional, khususnya area operasional PT Freeport Indonesia. Penguatan ini dilakukan menyusul insiden serangan mendadak yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau TPNPB-OPM beberapa waktu lalu.

Upaya yang dilakukan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua sekaligus memastikan aktivitas pembangunan nasional tetap berjalan tanpa hambatan.

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengecek langsung ke lapangan. Ia datang dengan perlengkapan tempur lengkap untuk memeriksa kondisi pengamanan di lokasi.

Ia juga meninjau sejumlah titik, termasuk Rest Area Mile 50 serta area yang sebelumnya menjadi lokasi serangan terhadap pekerja PT Freeport Indonesia.

“TNI mengambil langkah antisipatif dan terukur dengan memperkuat seluruh titik pos keamanan di kawasan PT Freeport Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pada objek vital nasional,” ujar Lucky dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).