HOME NEWS NASIONAL

Buru KKB, Satgas TNI Temukan Ladang Ganja di Pegunungan Bintang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |09:05 WIB
Buru KKB, Satgas TNI Temukan Ladang Ganja di Pegunungan Bintang
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang serta Satgas Yonif 751/VJS menemukan ladang ganja dalam kegiatan patroli taktis di wilayah Pegunungan Bintang.

Ladang ganja itu berada di dua lokasi berbeda, yakni di Kampung Yunabol, Distrik Oksibil, dan Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon. Di sana, aparat menyita sekitar 226 batang ganja, dengan rincian 81 batang di Kampung Yunabol dan 145 batang di Kampung Siminbuk.

Satgas juga telah mengamankan dua orang berinisial LU (57) dan GU alias K (27) di lokasi. Keduanya telah menjalani pemeriksaan awal, termasuk tes urine dengan hasil negatif.

Patroli dilaksanakan selama dua hari, sejak 10 hingga 11 April 2026, dengan melibatkan total 29 personel gabungan. Patroli menyasar sejumlah wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi kerawanan, sekaligus untuk melakukan pemantauan situasi keamanan di lapangan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa penemuan tersebut merupakan hasil dari patroli terkoordinasi yang dilakukan secara gabungan.

 

