HOME NEWS NASIONAL

Berhasil Ditangkap, Pulan Wonda KKB yang Tembaki Tito Karnavian Sempat Buron 7 Tahun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |22:01 WIB
Berhasil Ditangkap, Pulan Wonda KKB yang Tembaki Tito Karnavian Sempat Buron 7 Tahun
KKB (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Ia diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Pulan sendiri diketahui dalam daftar pencarian orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara Wakaops Damai Cartenz-2026 Kombes Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.
 

(Arief Setyadi )

Topik Artikel :
KKB Papua Terorisme penembakan KKB
Berita Terkait
Jejak Berdarah Pulan Wonda Anggota KKB yang Tembaki Tito Karnavian
OTK yang Serang Tukang Ojek di Paniai Papua Diburu Aparat
Breaking News! Komandan KKB Papua yang Tembaki Tito Karnavian Dilumpuhkan
Brutal! KKB Papua Aniaya Tukang Ojek hingga Kritis, Begini Kronologi Lengkapnya
3 Anggota KKB Menyerahkan Diri ke TNI, Pernah Terlibat Penembakan di Distrik Sinai
Breaking News! Satgas Cartenz Tangkap 4 Orang Penyuplai Senjata dan Amunisi untuk KKB Papua
