HOME NEWS NASIONAL

OTK yang Serang Tukang Ojek di Paniai Papua Diburu Aparat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:27 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz mengusut kasus kekerasan terhadap seorang warga di Kali Enaro, Kampung Ekaitadi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah Kamis, 2 April 2026. Korban saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di RSUD Paniai.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.20 WIT di kawasan Kali Enaro, Kampung Ekaitadi. Korban, seorang pria berinisial S (55), yang bekerja sebagai pengemudi ojek, ditemukan dalam kondisi terluka oleh petugas kepolisian yang melintas di lokasi kejadian.

Petugas bersama warga segera mengevakuasi korban ke RSUD Paniai untuk mendapatkan pertolongan medis. Tim medis kemudian melakukan penanganan lanjutan, termasuk tindakan operasi guna memastikan kondisi korban stabil.

Hingga saat ini, korban masih dalam perawatan intensif dan belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan proses penyelidikan terus berjalan. Pengumpulan keterangan serta bukti di lapangan dilakukan untuk mengungkap pelaku yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.

