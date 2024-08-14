Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Aryoko Rumaropen Didukung Partai Perindo Maju Cawagub Papua, Janji Bakal Sinergikan Legislatif dan Eksekutif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |16:47 WIB
Aryoko Rumaropen Didukung Partai Perindo Maju Cawagub Papua, Janji Bakal Sinergikan Legislatif dan Eksekutif
Perindo Beri Dukungan di Pilkada Papua. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Aryoko Rumaropen didukung Partai Perindo untuk menjadi Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur 2024 di Provinsi Papua. Ia didukung untuk maju bersama pasangan Mathius Fakhiri yang bakal menjadi Calon Gubernur.

Jika terpilih nanti, ia berjanji bakal melakukan sinergitas terhadap Pemerintah Provinsi Papua bersama legislatif di wilayahnya.

"Sinergitas itu harus secara terstruktur terbangun di tingkat provinsi baik pemerintah maupun legislatif," kata Aryoko kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Ia juga mengapresiasi dukungan yang didapatkan dari partai Perindo. Apalagi, Aryoko dan pasangannya merupakan pasangan pertama yang menerima B1 KWK dari Partai Perindo.

"Terbukti bahwa hari ini kami diserahkan surat mandat berupa B1KWK oleh ketua Partai Perindo untuk provinsi dan kami yang pertama kali menerima ini, kami menyampaikan terima kasih untuk itu," ungkapnya.

 

