HOME NEWS INTERNATIONAL

Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Orang Terkaya di Dunia dengan Harta Rp476 Triliun

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:19 WIB
Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Orang Terkaya di Dunia dengan Harta Rp476 Triliun
Sultan Hassanal Bolkiah telah menjabat sebagai Sultan dan Yang di-Pertuan sejak Brunei merdeka dari Inggris (Foto: EPA-EFE)
A
A
A

BRUNEI DARUSSALAM - Sejak negara Brunei Darussalam merdeka dari Inggris pada tahun 1984, Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien III telah menjabat sebagai Sultan dan Yang di-Pertuan.  Ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) sejak saat itu. Setelah ayahnya turun takhta pada tanggal 5 Oktober 1967, Sultan Omar Ali Saifuddien III, putra tertua Raja Isteri Pengiran Anak Damit itu naik takhta sebagai sultan Brunei dan telah menjadi salah satu dari sedikit raja absolut di dunia.

Menurut India Times, dengan kekayaan bersih sebesar USD30 miliar (Rp476 triliun) , sultan tersebut telah terdaftar sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia merupakan kepala negara yang menjabat paling lama saat ini dan raja tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-50 pada tahun 2017 dan dengan demikian menjadi raja dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah setelah Ratu Elizabeth II.

Dikutip dari Financial Express, Setelah naik takhta pada bulan Agustus 1968, Sultan mencapai beberapa tonggak perkembangan dan telah membangun hubungan diplomatik seperti menjadi bagian dari ASEAN dan PBB. Namun, raja paling dikenal karena gaya hidupnya yang kaya dan harta benda yang sangat mewah.

Sumber pendapatan terbesar bagi Sultan berasal dari cadangan minyak dan gas alam menurut India Times. Rumah Sultan, Istana Nurul Iman, dibangun pada tahun 1984 untuk memperingati kemerdekaan negara tersebut (dari kekuasaan Inggris). Istana ini termasuk dalam Guinness Book of World Records sebagai istana terbesar di dunia, yang meliputi area seluas 2 juta kaki persegi. Kubah istana ini dihiasi dengan emas 22 karat. Istana Nurul Iman milik Hassanal Bolkiah diperkirakan bernilai lebih dari Rs 2550 crores (Rp5,5 triliun) menurut laporan GQ. Istana ini memiliki lima kolam renang, 257 kamar mandi, dan lebih dari 1700 kamar. Ada 200 kandang kuda dengan AC di samping 110 garasi. 

Daily Mail mengklaim bahwa Sultan menginvestasikan hampir Rs 3.000 crore (Rp6 triliun) di Boeing 747 untuk keperluannya sendiri. Menariknya, ia juga menambahkan tambahan, seperti wastafel emas, yang bernilai tambahan $ 120 juta (Rp1,9 triliun). Rumor mengatakan bahwa Bolkiah memberi putrinya Airbus A340 sebagai hadiah ulang tahun.

 

