HOME NEWS NEWS

Terima Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, Idham Azis: Terima Kasih Bapak Presiden dan Kapolri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |22:30 WIB
Terima Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, Idham Azis: Terima Kasih Bapak Presiden dan Kapolri
Idham Azis. Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana di Istana Negara. 

Idham mengaku bangga dengan penghargaan ini. Dia ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk intitusi Polri yang selama ini telah membesarkan dirinya. 

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi generasi Polri untuk selalu memberikan pengabdian terbaik bagi negara dan bangsa," kata Idham dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (15/8/2024). 

Idham juga mengucapkan terima kasih kepada Menkopolhukam Hadi Tjahjanto sebagai ketua dewan gelar tanda jada dan kehormatan. 

"Terima kasih juga kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah mengusulkan pemberian  tanda jasa ini," ujar Idham.

Diketahui, Presiden Jokowi menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Pemberian tanda jasa dan kehormatan yang merupakan rangkaian dari Hari Kemerdekaan Ke-79 RI tersebut dipimpin secara langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

Para penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, dan budayawan.

 

Halaman:
1 2
      
