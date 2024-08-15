3 Negara Sekutu Amerika Serikat yang Turut Membantu Israel, Termasuk Inggris

Israel, negara yang sering terlibat dalam konflik di Timur Tengah, mendapat dukungan signifikan dari berbagai negara sekutu AS (Foto: AP)

ISRAEL - Israel, sebagai negara yang sering terlibat dalam konflik di Timur Tengah, mendapat dukungan signifikan dari berbagai negara sekutu Amerika Serikat (AS). Dukungan ini bervariasi dari bantuan militer hingga dukungan politik di forum internasional.

Berikut adalah beberapa negara sekutu utama Amerika Serikat yang secara aktif membantu Israel dilansir berbagai sumber:

1. Jerman

Dikutip dari The Jerusalem Post, Jerman merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Eropa dan telah memberikan dukungan signifikan kepada Israel, terutama dalam hal keamanan dan teknologi militer. Jerman telah menyuplai Israel dengan peralatan militer dan teknologi canggih, seperti kapal selam, yang berkontribusi pada kemampuan pertahanan Israel. Hubungan antara kedua negara ini dipengaruhi oleh sejarah dan tanggung jawab moral setelah Perang Dunia II.

2. Inggris

Dilansir melalui UK Government, Inggris, sebagai salah satu anggota dari lima kekuatan dunia yang dikenal sebagai "P5" di Dewan Keamanan PBB, juga memiliki hubungan erat dengan Israel. Dukungan Inggris terhadap Israel terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan diplomatik dan kerjasama intelijen. Inggris dan Israel telah menjalin kerjasama di bidang keamanan dan kontraterorisme, serta mendukung kebijakan luar negeri Israel di berbagai forum internasional.

3. Kanada

Menurut laman Goverment of Canada, Kanada, sebagai sekutu dekat Amerika Serikat di Amerika Utara, juga merupakan pendukung setia Israel. Pemerintah Kanada sering kali menyuarakan dukungan kepada Israel dalam hal hak untuk membela diri dan sering kali mendukung posisi Israel dalam perdebatan internasional. Selain itu, Kanada dan Israel memiliki hubungan bilateral yang kuat di bidang perdagangan dan inovasi teknologi.

Konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya, telah lama menjadi fokus perhatian global. Sejak pendiriannya pada tahun 1948, Israel telah terlibat dalam serangkaian konflik dan ketegangan yang melibatkan berbagai negara di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, dukungan dari sekutu internasional, terutama dari negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam memperkuat posisi dan keamanan Israel.