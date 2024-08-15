Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal 2 Kali Guncang Ruteng NTT, Getaran Dirasakan Warga

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:17 WIB
Gempa Dangkal 2 Kali Guncang Ruteng NTT, Getaran Dirasakan Warga
Gempa dangkal guncang Ruteng NTT (Foto : Ilustrasi/Freepik)
MANGGARAI - Gempa dangkal 2 kali mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (15/8/2024) malam. Guncangan berturut-turut dengan kekuatan M3,5 dan 3,3 pada sekitar pukul 19:40 WIB (20:40 Wita) dirasakan warga sekitar. 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa pertama di 3 km Barat Daya Ruteng, kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 8,64 derajat LS dan 120,45 derajat BT. 

"#Gempa Mag:3.5, 15-Aug-2024 19:40:14WIB, Lok:8.64LS, 120.45BT (3 km BaratDaya RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X (Twitter) @infoBMKG.

Guncangan kedua menyusul dengan kekuatan M3,3. Pusat gempa di 6 kilometer Barat Daya Ruteng, masih pada kedalaman 10 kilometer. Gempa berpusat di darat. Koordinatnya sedikit bergeser ke 8,65 derajat LS dan 120,42 derajat BT. 

Adapun getaran gempa dirasakan (MMI-III) oleh masyarakat setempat di wilayah Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. 

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.3, 15-Agu-24 19:40:14 WIB, Lok:8.65 LS, 120.42 BT (Pusat gempa berada di darat 6 km barat daya Ruteng), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Ruteng #BMKG," tulis BMKG. 

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
