Gempa Dangkal 2 Kali Guncang Ruteng NTT, Getaran Dirasakan Warga

MANGGARAI - Gempa dangkal 2 kali mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (15/8/2024) malam. Guncangan berturut-turut dengan kekuatan M3,5 dan 3,3 pada sekitar pukul 19:40 WIB (20:40 Wita) dirasakan warga sekitar.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa pertama di 3 km Barat Daya Ruteng, kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 8,64 derajat LS dan 120,45 derajat BT.

"#Gempa Mag:3.5, 15-Aug-2024 19:40:14WIB, Lok:8.64LS, 120.45BT (3 km BaratDaya RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X (Twitter) @infoBMKG.

Guncangan kedua menyusul dengan kekuatan M3,3. Pusat gempa di 6 kilometer Barat Daya Ruteng, masih pada kedalaman 10 kilometer. Gempa berpusat di darat. Koordinatnya sedikit bergeser ke 8,65 derajat LS dan 120,42 derajat BT.

Adapun getaran gempa dirasakan (MMI-III) oleh masyarakat setempat di wilayah Kabupaten Manggarai, Flores, NTT.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.3, 15-Agu-24 19:40:14 WIB, Lok:8.65 LS, 120.42 BT (Pusat gempa berada di darat 6 km barat daya Ruteng), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Ruteng #BMKG," tulis BMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

(Angkasa Yudhistira)