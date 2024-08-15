Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,5 Guncang Maumere NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:11 WIB
Gempa M4,5 Guncang Maumere NTT
Gempa guncang Maumere, NTT. (Foto: Shutterstock)
SIKKA - Gempa bumi dangkal berkekuatan Magnitudo (M) 4,5 mengguncang Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (15/8/2024) sekitar pukul 17:58 WIB (18:58 WITA). 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 115 kilometer Tenggara Maumere, Kabupaten Sikka, pada kedalaman 23 kilometer. 

Koordinat gempa ini berada pada 9,55 derajat Lintang Selatan (LS) dan 122,68 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Kamis (15/8/2024). 

"#Gempa Mag:4.5, 15-Aug-2024 17:58:49WIB, Lok:9.55LS, 122.68BT (115 km Tenggara MAUMERE-SIKKA-NTT), Kedlmn:23 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini. 

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
