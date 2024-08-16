Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Satu Anggota TNI Tewas Ditembak OPM Kalenak Murib Jelang HUT ke-79 RI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:26 WIB
Breaking News! Satu Anggota TNI Tewas Ditembak OPM Kalenak Murib Jelang HUT ke-79 RI
Satu Anggota TNI Tewas Ditembak OPM  Kalenak Murib Jelang HUT RI/ist
A
A
A

PAPUA – Satu anggota TNI gugur ditembak Organisasi Papua  Merdeka (OPM), di area Sport Center, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Prajurit yang gugur ditembak OPM jelang HUT ke-79 RI adalah Serka JEM anggota Komando Distrik Militer atau Kodim 1714/Puncak Jaya.

“Kejadian bertempat di area Sport Center, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIT,”  ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Candra Kurniawan, Jumat (16/8/2024).

Saat ini jenazah Serka JEM telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia. Petuga gabungan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap OPM pelaku penembakan Serka Jefri.

Informasi yang diihimpun Okezone, kelompok yang membunuh prajurit TNI adalah teroris pasukan Komando Daerah Operasi atau Kodap XXVII Sinak pimpinan Kalenak Murib.

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
