HOME NEWS NUSANTARA

Usai Imunisasi Pin Polio 1, Bayi di Jambi Meninggal Dunia

Hendri Rosta , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |12:05 WIB
Usai Imunisasi Pin Polio 1, Bayi di Jambi Meninggal Dunia
Illustrasi Mayat Bayi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAMBI - Bayi berusia 40 hari bernama Domanita Felodya Sitompul meninggal dunia usai imunisasi di Puskesmas Talang Bakung, Kota Jambi, dengan kondisi bibir membiru dan hidung berbusa, Jumat (16/8/2024).

Elyda Tindaon (31) mengatakan, sangat tak menyangka bahwa bayinya Domanita Felodya Sitompul harus meregang nyawa usai menerima imunisasi. Putri ketiganya itu meninggal dengan tragis.

Elyda menuturkan, pada Kamis 15 Agustus 2024 pagi, ia membawa bayinya ke puskesmas yang berada di Talang Bakung Kota Jambi. Sebagai ibu rumah tangga yang berlatar pendidikan kesehatan Elyda mengerti pentingnya imunisasi bagi anak. Ia ingin anaknya diberi vaksin BCG dan Polio 1 Dasar.

Namun yang membuatnya sempat membatin adalah saat petugas puskesmas meminta Elyda setuju untuk pemberian satu jenis vaksin tambahan. Ia diberi tahu petugas nama vaksinnya Pin Polio 1.

Usai imunisasi bayi Elyda tampak sehat. Tidak ada reaksi demam seperti pada sebagian anak usai imunisasi. Elyda tak khawatir. Sekitar pukul 23 WIB lewat Elyda masih menyusui bayinya seperti biasa. Malam itu tidak ada firasat apa - apa. Sekitar pukul 01.30 WIB terbangun. 

 

Halaman:
1 2 3
      
