Viral! Mobil Pikap Bawa Ibu Hamil Terjebak Jalan Rusak saat Menuju Puskesmas di Kalsel

JAKARTA - Mobil pikap yang membawa seorang ibu hamil ke puskesmas terjebak di jalan rusak penuh lumpur. Kejadian ini terekam kamera dan videonya viral di media sosial, mengundang simpati netizen.

Dalam video yang diunggah di akun X @bacottetangga__, terlihat mobil pikp jenis Isuzu itu yang membawa ibu hamil itu terjebak jalan rusak, tak bisa jalan karena posisi ban sudah tertanam terlalu dalam di lumpur.

Jalan tersebut terbentang memanjang dipenuhi cacahan lumpur tebal. Lebih mirip kubangan ketimbang sepotong jalan.

"Momen pilu ibu hamil terjebak di jalan rusak saat dirujuk ke puskesmas, mobil nyangkut tak bisa jalan. Akibat kondisi jalan rusak parah, mobil pickup tersebut kesulitan melanjutkan perjalanan," begitu keterangan ditulis @bacottetangga__ dikutip, Jumat (16/8/2024).

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa kejadian dalam video itu terjadi di Desa Hegar Manah, Kecamatan Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.