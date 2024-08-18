Aksi Bela Palestina, Massa Padati Kawasan Patung Kuda Monas

JAKARTA - Sejumlah massa yang tergabung dalam aksi bela Palestina mulai memadati kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024). Mereka telah memadati wilayah Monas dekat patung kuda sejak sekira pukul 06.00 WIB.

Tampak dari mereka menggunakan baju berwarna putih lengkap dengan sorban dan bendera palestina. "Bela Palestina,"teriak salah satu warga yang hadir di lokasi tersebut.

Acara dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan mengumpulkan masa di depan panggung dekat Monas.

Selain berkumpul untuk mendukung kemerdekaan Palestina, mereka juga diajak ikut berdonasi.

"Mari sisihkan uang kalian demi kemerdekaan Palestina,"ucap orator.