HOME NEWS SUMUT

Pilgub Sumut, Bobby Nyatakan Siap Lawan Edy Rahmayadi

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:00 WIB
Pilgub Sumut, Bobby Nyatakan Siap Lawan Edy Rahmayadi
Bobby Nasution. Foto: Nur Khabibi/Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Bobby Afif Nasution menyatakan siap untuk melawan Edy Rahmayadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut). Hal itu Bobby sampaikan seusai menerima surat rekomendasi dari PKB, Minggu (18/8/2024). 

"Insya Allah, Insya Allah (siap lawan Edy)," kata Bobby di kawasan Jakarta Pusat. 

Terkait persaingan tersebut, menantu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ini meminta, kontestasi ini tidak disebut dengan diksi melawan. Menurutnya, dalam Pilgub lebih ke adu gagasan. 

"Adu gagasan lah jangan melawan bahasanya, saling beradu gagasan lah," ujarnya. 

Diketahui, hari ini ia mendapat surat rekomendasi dari PKB. Surat rekomendasi tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Menurutnya, ia sudah merangkum poin-poin yang disampaikan Cak Imin tentang program PKB. 

"Tadi beliau sudah menyampaikan pidatonya, sudah dicatat, sudah diingat pesan-pesan beliau untuk membangun di tingkat daerah," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
