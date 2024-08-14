Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

PSI Resmi Dukung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |20:58 WIB
PSI Resmi Dukung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024
PSI dukung Bobby-Surya di Pilgub Sumut 2024 (Okezone.com/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendukung duet Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya di Pilgub Sumatra Utara 2024. Surat rekomendasi dukungan diserangkan langsung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ke Bobby di Lapangan Gadjah Mada, Jalan Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Rabu (14/8/2024). 

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan bahwa Bobby merupakan simbol geberasi politik baru di Indonesia yang berpotensi menang di Pilgub Sumut 2024. 

"Bang Bobby adalah satu simbol generasi politik baru di Indonesia dan akan merupakan satu kekuatan politik baru yang insyaallah menang dan menjadi gubernur di Sumatera Utara," kata Andy Budiman usai penyerahan Surat Rekomendasi. 

Dengan penyerahan surat rekomendasi itu, kata Andy, PSI mengamankan pula kepada Bobby Nasution untuk bersama-sama bekerja keras dengan seluruh kader dan simpatisan PSI dalam rangka merebut kemenangan di Pilgub Sumatra Utara. 

"Kelak jika nanti terpilih kami minta untuk tetap dapat menjaga apa yang selama ini menjadi nilai-nilai perjuangan PSI. Kami titip sumatra Utara agar semakin maju. Memperluas kerja-kerja baik yang selama ini udah dikerjakan bang Bobby di Kota Medan," pungkas Andy. 

Sementara itu, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih kepada PSI yang telah memberikan rekomendasi kepadanya.  Rekomendasi dari PSI ini menjadi kekuatan tambahan bagi pasangan Bobby-Surya untuk memenangkan pertarungan di Pilgub Sumut 2024. 

"Kami terima kasih yang sebesar-besarnya, saya dan pak Surya berterima kasih kepada PSI yang hari ini memberikan rekomendasi kepada kami sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara," sebut Bobby. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180476//sejarah-P8K3_large.jpg
Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, PSI: Soeharto Berhasil Tumpas G30S PKI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178649//gubernur_sumatera_utara_bobby_nasution-WwOZ_large.jpg
Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178535//bobby_nasution_minta_maksimalkan_kur_dan_kpp-Pvox_large.jpg
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177115//ahmad_sahroni_dan_ronald_aristone_sinaga-MuJb_large.jpg
Sahroni Nongol Bareng Elit PSI, Sinyal Gabung?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement