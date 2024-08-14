PSI Resmi Dukung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024

MEDAN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendukung duet Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya di Pilgub Sumatra Utara 2024. Surat rekomendasi dukungan diserangkan langsung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ke Bobby di Lapangan Gadjah Mada, Jalan Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Rabu (14/8/2024).

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan bahwa Bobby merupakan simbol geberasi politik baru di Indonesia yang berpotensi menang di Pilgub Sumut 2024.

"Bang Bobby adalah satu simbol generasi politik baru di Indonesia dan akan merupakan satu kekuatan politik baru yang insyaallah menang dan menjadi gubernur di Sumatera Utara," kata Andy Budiman usai penyerahan Surat Rekomendasi.

Dengan penyerahan surat rekomendasi itu, kata Andy, PSI mengamankan pula kepada Bobby Nasution untuk bersama-sama bekerja keras dengan seluruh kader dan simpatisan PSI dalam rangka merebut kemenangan di Pilgub Sumatra Utara.

"Kelak jika nanti terpilih kami minta untuk tetap dapat menjaga apa yang selama ini menjadi nilai-nilai perjuangan PSI. Kami titip sumatra Utara agar semakin maju. Memperluas kerja-kerja baik yang selama ini udah dikerjakan bang Bobby di Kota Medan," pungkas Andy.

Sementara itu, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih kepada PSI yang telah memberikan rekomendasi kepadanya. Rekomendasi dari PSI ini menjadi kekuatan tambahan bagi pasangan Bobby-Surya untuk memenangkan pertarungan di Pilgub Sumut 2024.

"Kami terima kasih yang sebesar-besarnya, saya dan pak Surya berterima kasih kepada PSI yang hari ini memberikan rekomendasi kepada kami sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara," sebut Bobby.