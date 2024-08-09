Partai Demokrat Resmi Berikan Dukungan kepada 7 Cakada, Ada Bobby Nasution hingga Kapolda Papua

JAKARTA - Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi terhadap tujuh bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. Salah satunya yang mendapat dukungan yakni Cagub dan Cawagub Sumut Bobby Nasution-Surya.

“Karena kami juga mengundang kandidat cagub cawagub. Ada beberapa yang akan kami serahkan malam ini,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

AHY berkata, dari sekian banyak kandidat bakal calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat banyak yang dari kader internal maupun partai lain sebagai bentuk kerjasama koalisi.

“Tentunya kami berharap bahwa mereka semua bisa langsung menyusun langkah-langkah taktis selanjutnya. Dan menyiapkan diri untuk bisa masuk ke masa kampanye untuk memenangkan Pilkada,” ujarnya.

Dari ketujuh cakada itu, ada nama Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Wakilnya Surya sebagai kandidat yang diusung Partai Demokrat.

“Memimpin Kota Medan tentu menjadi etalasi, dari satu kota dan memimpin. Energi muda bung muda yang Bung Bobby miliki Partai Demokrat optimis bisa memajukan Sumatera Utara lima tahun kedepan,” kata AHY.