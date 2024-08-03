Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

PKS Resmi Usung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |01:06 WIB
PKS Resmi Usung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024 
PKS resmi usung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKATA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri.

"Benar," kata Jubir PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Jumat (2/8/2024). 

Mabruri menyebut rekomendasi itu diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Penyerahan surat rekomendasi diserahkan kepada Bobby di DPP PKS sore tadi.

"Tadi acara sekitar jam 17.00 WIB di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS," tambah Maburi. 

Sementara itu, melalui postingannya di Instagram, Bobby membagikan momen saat pemberian rekomendasi. Dia mengaku bersyukur atas pemberian surat rekomendasi itu, dan menyebutkan bahwa dukungan kepadanya semakin banyak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181890//pks-NxQq_large.jpg
Profil Soeripto, Eks Agen Telik Sandi Kawakan Rezim Orde Baru dan Pendiri PKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181851//pks-mGwC_large.jpg
Berita Duka! Tokoh Intelijen dan Pendiri PKS Soeripto Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178649//gubernur_sumatera_utara_bobby_nasution-WwOZ_large.jpg
Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178535//bobby_nasution_minta_maksimalkan_kur_dan_kpp-Pvox_large.jpg
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177350//menhan-Keqa_large.jpg
Tak Bahas Kabinet dengan Menhan, PKS: Kami Sudah Ada di Dalam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement