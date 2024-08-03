PKS Resmi Usung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024

JAKATA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri.

"Benar," kata Jubir PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Mabruri menyebut rekomendasi itu diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Penyerahan surat rekomendasi diserahkan kepada Bobby di DPP PKS sore tadi.

"Tadi acara sekitar jam 17.00 WIB di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS," tambah Maburi.

Sementara itu, melalui postingannya di Instagram, Bobby membagikan momen saat pemberian rekomendasi. Dia mengaku bersyukur atas pemberian surat rekomendasi itu, dan menyebutkan bahwa dukungan kepadanya semakin banyak.