Berikan Dukungan kepada 90 Cakada, Perindo Titip Amanat Visi dan Misi Partai

JAKARTA - Pengurus DPP Partai Perindo menitipkan amanat visi-misi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu kepada 90 Cakada di Pilkada Serentak 2024. Perindo pun mengucapkan selamat berlaga kepada para cakada tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo saat menyerahkan surat rekomendasi pada 90 Cakada di Pilkada serentak 2024 di Kantor DPP Partai Perindo.

"Selamat berjuang, semoga menang, mudah-mudahan suara Partai Perindo bertambah disana. Kami titipkan amanat visi dan misi partai kita di daerahnya masing-masing," ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024).

Pengurus DPP Partai Perindo menitipkan para Cakada yang secara resmi direkomendasikan oleh partai yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju itu agar amanat, visi, dan misi Partai Perindo bisa dijalankan di daerahnya masing-masing. Khususnya, saat mereka memenangkan kontestasi politik di wilayahnya masing-masing.

Adapun Cakada yang diberikan rekomendasi oleh DPP Partai Perindo tersebut merupakan putra-putri terbaik yang siap membawa kemenangan untuk Partai Perindo. Rekomendasi pada 90 Cakada itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Hadir menyaksikan penyerahan surat rekomendasi Pengurus DPP Partai Perindo, mulai dari Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Victor Sianipar, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.





(Fakhrizal Fakhri )