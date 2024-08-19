Garda Bangsa: Pihak yang Ganggu PKB Secara Inkonstitusional Kita Hajar!

JAKARTA – Garda Bangsa sebagai Badan Otonom Kepemudaan PKB akan pasang badan untuk kelancaran dan kesuksesan Muktamar ke-6 PKB di Bali 24-25 Agustus 2024. Bahkan Garda Bangsa bekerjasama dalam kepanitiaan keamanan dengan pecalang dan organisasi adat lokal.

Ketua Keorganisasian DKN Garda Bangsa Bustanul mengatakan, hal ini untuk kondusifitasnya Muktamar dan suasana damai Bali yang merupakan jantung wisata Indonesia.

"Kalau ada pihak yang mengganggu Muktamar PKB dengan cara inskonstitusional akan kita hajar," kata Bustanul, Senin (19/8/2024).

"Kami diperintahkan menjaga dan bersinergi dengan organisasi adat, agar Muktamar sukses dan suasana wisata Bali tetap nyaman dengan kehadiran para delegasi Muktamar di Bumi Dewata ini,"sambungnya.

Divisi Keamanan Muktamar PKB ini menambahkan, seluruh kader Garda Bangsa bersama aparat TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya Muktamar.

"Dua hari sebelum pembukaan Muktamar (22/8), kami akan melaksanakan gelar pasukan pengaman gabungan dengan jumlah 1.100 personel di lokasi Muktamar, di Nusa Dua," tutup Bustanul.