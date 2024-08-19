Gempa M4,4 Guncang Halmahera Barat Malut Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Senin (19/8/2024) dini hari. Kedalaman gempa 10 Kilometer.

"Gempa Mag:4.4, 19-Aug-2024," demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X.

BMKG menyebutkan, gempa bumi terjadi pada pukul 01:43:58 WIB. Adapun lokasi koordinat gempa 2.23 LU-126.82 BT.

Pusat gempa 129 km Barat Laut Halmahera Barat, Maluku Utara. BMKG menyampaikan bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan yang masih bisa berubah.

"BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )