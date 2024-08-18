Gempa M4,7 Guncang Nabire Papua Tengah

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Minggu (18/8/2024) malam. Gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 4,7.

Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya, gempa bumi terjadi pada pukul 22:27:17 WIB. Kedalamannya 10 Kilometer.

Pusat gempa bumi berada di darat 26 km tenggara Nabire. Sementara Lokasi koordinat gempa bumi berada pada 3.39 Lintang Selatan (LS)-135.74 Bujur Timur (BT).

Guncangan gempa bumi turut dirasakan (Skala MMI): II-III Nabire. Namun, belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

