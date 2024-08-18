Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Nabire Papua Tengah

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |23:25 WIB
Gempa M4,7 Guncang Nabire Papua Tengah
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Minggu (18/8/2024) malam. Gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 4,7.

Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya, gempa bumi terjadi pada pukul 22:27:17 WIB. Kedalamannya 10 Kilometer.

Pusat gempa bumi berada di darat 26 km tenggara Nabire. Sementara Lokasi koordinat gempa bumi berada pada 3.39 Lintang Selatan (LS)-135.74 Bujur Timur (BT).

Guncangan gempa bumi turut dirasakan (Skala MMI): II-III Nabire. Namun, belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/519/3068492/ilustrasi-ZrwR_large.jpg
Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067104/gempa-Hz8k_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066776/ilustrasi-Wbpr_large.jpg
BMKG: Gempa M6,4 Bone Bolango Gorontalo Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066775/gempa_bone_bolango-k7q2_large.jpg
Breaking News: Gempa M6,4 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/519/3066768/ilustrasi-Filx_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jember Jatim Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066306/ilustrasi-QImC_large.jpg
BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement