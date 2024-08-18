Gempa 7,2 SR Guncang Rusia, Belum Ada Laporan Kerusakan dan Korban Jiwa

JAKARTA - Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 skala richter (SR) melanda Pasifik di lepas pantai timur jauh Rusia dekat pangkalan angkatan laut utama pada Minggu (18/8/2024) pagi. Namun, belum ada laporan awal mengenai kerusakan atau korban jiwa.

Melansir Arabnews, Gempa tersebut memicu peringatan tsunami yang kemudian dicabut. Gempa tersebut terjadi 18 mil (29 kilometer) di bawah permukaan dan pusat gempa berada sekitar 63 mil (102 kilometer) sebelah timur Petropavlovsk-Kamchatsky, kata Survei Geologi AS.

Petropavlovsk-Kamchatsky adalah kota pelabuhan berpenduduk lebih dari 181.000 orang yang dikelilingi oleh gunung berapi dan terletak di seberang teluk dari pangkalan kapal selam penting Rusia.

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik milik Badan Cuaca Nasional AS di Honolulu pada awalnya memperingatkan bahwa gelombang tsunami yang berbahaya mungkin terjadi di pantai-pantai dalam jarak 300 mil (480 kilometer) dari pusat gempa, namun kemudian mengumumkan bahwa ancaman tersebut telah berakhir.

Pusat tersebut mengatakan fluktuasi kecil permukaan laut dapat terjadi di beberapa wilayah pesisir dekat lokasi gempa selama beberapa jam.

(Arief Setyadi )