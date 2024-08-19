Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Berbaju Karate Sabuk Hitam Ditemukan Tewas Tergantung

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |17:13 WIB
Pria Berbaju Karate Sabuk Hitam Ditemukan Tewas Tergantung
Illustrasi Gantung Diri (foto: dok freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang pria ditemukan tergantung di rumah orangtuanya di Jalan Mawar RT 004/RW04 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabapaten Pelalawan, Riau. Belum diketahui apa motif korban gantung diri.

Kapolres Pelalawan, AKBP Afrizal Asri menjelaskan, kejadian itu terjadi pada Minggu 18 Agustus 2024 sekira jam 09.34 WIB. Korban meninggal di rumah orangtuanya. Korban adalah Haikal Isnan Alfarizi (22).

“Untuk sementara penyebab kematian karena bunuh diri. Karena tidak ditemukan bekas tanda penganiayaan,” ucapnya kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Dia menjelaskan, bahwa  pada 17 Agustus, Iyus selaku orang tua korban menunggu korban untuk makan. Namun tidak kunjung datang ke rumahnya biasanya setiap malam anaknya makan di rumah orang tuanya.

 

Karate Gantung Diri Bunuh Diri
