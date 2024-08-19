Pria Berbaju Karate Sabuk Hitam Ditemukan Tewas Tergantung

PEKANBARU - Seorang pria ditemukan tergantung di rumah orangtuanya di Jalan Mawar RT 004/RW04 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabapaten Pelalawan, Riau. Belum diketahui apa motif korban gantung diri.

Kapolres Pelalawan, AKBP Afrizal Asri menjelaskan, kejadian itu terjadi pada Minggu 18 Agustus 2024 sekira jam 09.34 WIB. Korban meninggal di rumah orangtuanya. Korban adalah Haikal Isnan Alfarizi (22).

“Untuk sementara penyebab kematian karena bunuh diri. Karena tidak ditemukan bekas tanda penganiayaan,” ucapnya kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Dia menjelaskan, bahwa pada 17 Agustus, Iyus selaku orang tua korban menunggu korban untuk makan. Namun tidak kunjung datang ke rumahnya biasanya setiap malam anaknya makan di rumah orang tuanya.