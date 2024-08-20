Kisah Soekarno Cari Hiburan ke Rumah Geisha Jepang

SOEKARNO memang punya kebiasaan unik. Ketika ke Jepang, Presiden pertama Indonesia itu ternyata suka mencari hiburan. Bung Karno disebut kerap berkunjung ke rumah Geisha, sebutan wanita penghibur tradisional di Negeri Sakura. Tapi, sang proklamator mengaku tak ada praktik asusila dalam kunjungannya itu.

Soekarno memang punya hubungan langsung dengan Jepang. Selain karena Jepang pernah menjajah Indonesia, Bung Karno juga punya dua istri wanita Jepang. Namanya Kanase Sakiko dan Naoko Nemoto.

Setelah Indonesia merdeka, Soekarno dikisahkan sering kali bolak balik ke Jepang untuk mengurus harta rampasan perang dan lain-lainnya.

Namun, siapa sangka. Saat di Jepang, Bung Karno seringkali mendatangi rumah Geisha sebagai pelipur laranya.

Bung Karno pun mengakui bahwa dirinya sering mengunjungi rumah Geisha saat di Tokyo, Jepang. Karena aksinya tersebut banyak membuat berita negatif karena dianggap tidak baik perannya sebagai tokoh penting.