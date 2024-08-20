Bakal Susul NasDem Usung Luthfi-Kaesang di Pilgub Jateng, PKS: Kita Mainkan

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengikuti langkah NasDem yang telah lebih dulu mengusung Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi disela-sela kegiatan Konsolidasi Nasional Calon Kepala Daerah di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (20/8/2024).

“Oke mainkan,” kata Habib Aboe kepada wartawan saat ditanya apakah ikut mengusung Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng.

Saat ditegaskan kembali terhadap jawaban tersebut, Habib Aboe mengungkapkan pihaknya siap mengusung duet Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng.

“Iya Insya Allah, iya Insya Allah, siap,” tegas dia.

Sebagai informasi, DPP Partai NasDem secara resmi mendukung bakal paslon Komjen Ahmad Luthfi - Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Surat dukungan B1-KWK itu, diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPW NasDem Jateng, HM Prasetyo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).