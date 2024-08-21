Profil Mike Lynch, Konglomerat Inggris yang Tenggelam di Pantai Sisilia

LONDON - Mike Lynch dikabarkan hilang setelah sebuah superyacht tenggelam di lepas pantai Sisilia. Lynch berada di atas kapal bernama Bayesian yang tenggelam karena cuaca buruk pada Senin (19/08/2024) dini hari di dekat ibu kota Sisilia, Palermo.

Ada 12 tamu dan 10 awak kapal di dalamnya, 15 di antaranya telah diselamatkan, termasuk istri Lynch. Sumber-sumber juga telah mengonfirmasi bahwa Lynch adalah pemilik kapal tersebut.Menurut media lokal, sebuah jasad, yang diyakini sebagai koki superyacht tersebut, telah ditemukan,. Gambar-gambar yang menunjukkan kantong jenazah dibawa ke pantai tempat ambulans ditempatkan.

Lalu siapakah Lynch? Menurut sumber The Independent, pria berusia 59 tahun yang juga seorang pendiri Invoke Capital dan Autonomy Corporation itu menjadi berita utama setelah ia dibebaskan dari tuduhan dalam kasus penipuan tingkat tinggi.

Pernah dijuluki "Bill Gates dari Inggris", Lynch dan istrinya Angela Bacares dinilai mempunyai kekayaan sebesar 852 juta pound sterling (Rp17 triliun) pada tahun 2023 oleh Sunday Times Rich List.

Lahir di dekat Chelmsford, Essex, dari seorang ibu perawat dan ayah pemadam kebakaran, Lynch mengatakan ayahnya menyesal tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Ia mengatakan kepada LeadersIn bahwa Ia menyadari pentingnya pendidikan sehingga hal itu sangat dipupuk di rumah Lynch.