Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Aksi Pria Lecehkan Wanita Sedang Sholat Berjamaah di Masjid Bojonegoro, Tampang Pelaku Terekam Jelas!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |06:33 WIB
Viral Aksi Pria Lecehkan Wanita Sedang Sholat Berjamaah di Masjid Bojonegoro, Tampang Pelaku Terekam Jelas!
Tampang pelaku pelecehan di dalam masjid. (Foto: X @dhemit_is_back)
A
A
A

JAKARTA - Aksi bejat dilakukan seorang pria terhadap jamaah perempuan yang sedang melaksanakan Sholat Zuhur berjamaah di sebuah masjid di Bojonegoro. Aksi asusila pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kamera CCTV juga berhasil menangkap jelas wajah pelaku.

Berdasarkan video yang diunggah di X oleh akun @dhemit_ist_back, terlihat seorang pria yang mengenakan sweater hitam dan celana selutut berjalan ke sisi masjid yang dijadikan tempat sholat bagi jamaah perempuan. Lokasi kejadian di Masjid Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur.

Pria tersebut secara mengejutkan membuka celananya dan meninggalkannya di lantai. Dia lantas mendekat ke salah satu jamaah perempuan dan memperagakan gerakan tak senonoh.

Setelahnya pelaku langsung kabur. Seorang jamaah perempuan yang menyadari aksi pelaku menghentikan sholat dan berusaha mengejar pelaku. Dari angle kamera CCTV yang lain, terlihat pelaku bergegas memasang kembali celananya dan berlari keluar masjid.

Unggahan video tersebut sontak membuat geram netizen. Mereka mengecam aksi pria itu yang dinilai niretika dan sangat tidak beradab. 

"Astaghfirullah, bisa-bisanya ngelakuin ditempat ibadah, waras ga sih, " tulis akun @syam***.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179//viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement