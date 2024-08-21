Viral Aksi Pria Lecehkan Wanita Sedang Sholat Berjamaah di Masjid Bojonegoro, Tampang Pelaku Terekam Jelas!

JAKARTA - Aksi bejat dilakukan seorang pria terhadap jamaah perempuan yang sedang melaksanakan Sholat Zuhur berjamaah di sebuah masjid di Bojonegoro. Aksi asusila pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kamera CCTV juga berhasil menangkap jelas wajah pelaku.

Berdasarkan video yang diunggah di X oleh akun @dhemit_ist_back, terlihat seorang pria yang mengenakan sweater hitam dan celana selutut berjalan ke sisi masjid yang dijadikan tempat sholat bagi jamaah perempuan. Lokasi kejadian di Masjid Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur.

Pria tersebut secara mengejutkan membuka celananya dan meninggalkannya di lantai. Dia lantas mendekat ke salah satu jamaah perempuan dan memperagakan gerakan tak senonoh.

Setelahnya pelaku langsung kabur. Seorang jamaah perempuan yang menyadari aksi pelaku menghentikan sholat dan berusaha mengejar pelaku. Dari angle kamera CCTV yang lain, terlihat pelaku bergegas memasang kembali celananya dan berlari keluar masjid.

Unggahan video tersebut sontak membuat geram netizen. Mereka mengecam aksi pria itu yang dinilai niretika dan sangat tidak beradab.

"Astaghfirullah, bisa-bisanya ngelakuin ditempat ibadah, waras ga sih, " tulis akun @syam***.

(Qur'anul Hidayat)