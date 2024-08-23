Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Luthfi Siap Mundur dari Polri untuk Bertarung di Pilkada Jateng 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:23 WIB
Ahmad Luthfi Siap Mundur dari Polri untuk Bertarung di Pilkada Jateng 2024
Ahmad Luthfi-Taj Yasin maju di Pilkada Jateng 2024. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
JAKARTA - Komjen Pol Ahmad Luthfi bersama Taj Yasin Maimoen resmi mendapatkan surat rekomendasi dan B1KWK dari Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 mendatang. Ahmad Luthfi menyatakan akan mundur setelah penetapan calon.

"Kalau peraturannya kan setelah ada penetapan calon baru kita mengundurkan diri. Belum, belum daftar saja belum," kata Ahmad Luthfi usai menerima surat rekomendasi dari Partai Gerindra di Kantor DPP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Ahmad Luthfi menyebut bahwa proses pendaftaran ke KPU Jawa Tengah akan dilangsungkan pada 29 Agustus 2024 mendatang. Namun, Ia belum mau membeberkan kapan dirinya mundur dari institusi Polri.

"Tanggal 29 (Agustus) baru daftar, nanti-nanti setelah kita daftarkan. Kan baru satu rekomendasi. Jadi B1KWK baru 1. Nanti tunggu tanggal mainnya setelah dari beberapa partai akan mengusung kita," ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Dedi Prasetyo angkat bicara soal isu Komjen Ahmad Luthfi yang bakal maju ke Pilkada Jawa Tengah 2024 mendatang.

Saat Ahmad Luthfi benar-benar maju, dia pun harus mengundurkan dirinya dari kesatuan Polri. Jenderal bintang tiga tersebut saat ini dimutasi untuk penugasan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Itu (maju Pilgub Jateng) kalau sudah nanti mendapat rekomendasi dari partai politik harus mengundurkan diri," ujar Irjen kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

(Qur'anul Hidayat)

      
