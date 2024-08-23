Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Pagi Ini, Abu Vulkanik Meluncur 1 Km

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi, Jumat (23/8/2024), pukul 06.00 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi melontarkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter atau 1 Km di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, pukul 06:00 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Dany Erlangga Yosa Putra dalam keterangannya.

Dany melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7.4 mm dan durasi 327 detik.

Sementara itu, Dany meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 KM dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki serta sektoral 3 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” imbaunya.