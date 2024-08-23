Truk Bermuatan 23 Penumpang Tabrak Motor, 4 Orang Tewas Mengenaskan

SUMBA TIMUR - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kecelakaan itu, empat orang tewas dan 21 lainnya luka-luka.

Informasi yang diperoleh, kecelakaan melibatkan sebuah dump truk bermuatan penumpang dengan nomor polisi (nopol) ED 8713 D, dan sepeda motor bernopol ED 4459 AI, pada Kamis 22 Agustus 2024.

Kapolres Sumba Timur melalui Kasat Reskrim Iptu Jefry Paulus Kotta mengatakan, semua korban tewas adalah penumpang truk. Tiga tewas di tempat kejadian, sedangkan satunya meninggal saat ke rumah sakit.

"Jumlah korban meninggal dunia dalam lakalantas tersebut tercatat empat orang, dan keluarga sudah membawa pulang jenazah mereka ke kampung halamannya di Sumba Tengah," ungkap Kotta kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).