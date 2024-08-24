Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemimpin Muda Cerdas, Iksan-Iriane Resmi Diusung Perindo Maju Pilbup Morowali 2024

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |23:52 WIB
Pemimpin Muda Cerdas, Iksan-Iriane Resmi Diusung Perindo Maju Pilbup Morowali 2024
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Ilyas (foto: dok ist)
JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Ilyas di Pilbup Morowali 2024. Keduanya dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin Morowali selanjutnya. 

Ketua DPP Partai Perindo bidang Ideologi dan Kader, Ronny Tanusaputra mengaku takjub dengan pola pemikiran dari Iksan dan Ilyas. Selain cerdas, keduanya merupakan figur pemimpin muda yang disukai masyarakat. 

"Kita lihat Pak Iksan ini merupakan rising star di Morowali," kata Ronny di DPP Partai Perindo, Sabtu (24/8/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
