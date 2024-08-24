Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Prabowo Subianto Bakal Hadiri Penutupan Muktamar PKB di Bali Besok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:44 WIB
Prabowo Subianto Bakal Hadiri Penutupan Muktamar PKB di Bali Besok
PKB Jumpa Pers soal Muktamar Bali. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

BALI - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada penutupan Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada Minggu, 25 Agustus 2024, besok. Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB, Syaiful Huda menyampaikan, Prabowo akan hadir langsung pada penutupan kegiatan tersebut.

"Muktamar ini akan ditutup pada hari Minggu, hari Ahad tanggal 25 pak presiden terpilih Pak Prabowo Subianto akan hadir langsung," kata Huda saat jumpa pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Ketua Komisi X DPR RI ini menyebut Prabowo akan menutup Muktamar pukul 12.00 WITA. Ia berharap rencana itu bisa berjalan dengan lancar mengingat banyaknya acara di Bali pada hari Minggu.

"Semoga sesuai dengan jadwal direncakan akan dilaksanakan penutupan Muktamar pada jam 12.00 besok waktu WITA," terangnya.

"Semoga berjalan sesuai dengan jadwal karena kebetulan di Bali besok itu ada banyak event, yang kita tahu sendiri dari kemarin kemacetan luar biasa untuk keluar dari bandara butuh dua jam lebih karena kemacetan ini. Semoga besok penutupan bisa sesuai dengan waktunya," sambungnya.

Huda pun menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa hadir Muktamar PKB VI malam ini di Bali. Namun demikian, kata Huda, kehadiran Jokowi akan diwakili oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
