Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Wapres Ma’ruf Amin Akan Hadiri Muktamar ke-VI PKB di Bali Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:22 WIB
Wapres Ma’ruf Amin Akan Hadiri Muktamar ke-VI PKB di Bali Hari Ini
Wakil Presiden. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

BALI - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin direncanakan menghadiri Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, Sabtu (24/8/2024) hari ini. Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan.

"Iya hadir (Wapres Ma'ruf Amin)," kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (24/8/2024).

Dari informasi yang dihimpun, Ma'ruf akan membuka pelaksanaan Muktamar IV PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Sedianya, acara itu digelar pada dua hari yakni 24-25 Agustus 2024.

Di lokasi acara, nampak karangan bunga dari sejumlah elit partai politik lain sudah berdatangan. Salah satunya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ada pula karangan bunga dari Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Anggota Bawaslu RI Loly Suhenty, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.

Muktamar kali ini dianggap sebagai momentum penting bagi PKB untuk menetapkan arah kebijakan partai ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, Muktamar ini juga menjadi ajang pemilihan pimpinan baru PKB.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengaku tak berambisi untuk menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu yang akan ditentukan dalam Muktamar ke-6.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067419/pkb-k4EA_large.jpg
Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065698/pkb-IraD_large.jpg
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064647/pkb-mNyT_large.jpg
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054085/ketum_pkb_cak_imin-c7h1_large.jpg
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054054/cak_imin-jKwr_large.jpg
Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053984/pkb-Uxnf_large.jpg
Duh! Cak Imin Digugat Belum Sehari Jabat Ketum PKB, Mukmatar Bali Tidak Sah dan Cacat Organisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement