Wapres Ma’ruf Amin Akan Hadiri Muktamar ke-VI PKB di Bali Hari Ini

BALI - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin direncanakan menghadiri Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, Sabtu (24/8/2024) hari ini. Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan.

"Iya hadir (Wapres Ma'ruf Amin)," kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (24/8/2024).

Dari informasi yang dihimpun, Ma'ruf akan membuka pelaksanaan Muktamar IV PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Sedianya, acara itu digelar pada dua hari yakni 24-25 Agustus 2024.

Di lokasi acara, nampak karangan bunga dari sejumlah elit partai politik lain sudah berdatangan. Salah satunya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ada pula karangan bunga dari Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Anggota Bawaslu RI Loly Suhenty, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.

Muktamar kali ini dianggap sebagai momentum penting bagi PKB untuk menetapkan arah kebijakan partai ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, Muktamar ini juga menjadi ajang pemilihan pimpinan baru PKB.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengaku tak berambisi untuk menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu yang akan ditentukan dalam Muktamar ke-6.