HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Kabupaten Bekasi Gelar Razia PMKS, Sebanyak 15 Orang Terjaring 

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |02:00 WIB
Satpol PP Kabupaten Bekasi Gelar Razia PMKS, Sebanyak 15 Orang Terjaring 
Satpol PP Bekasi amankan sejumlah PMKS (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Belasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terjaring razia Satpol PP Kabupaten Bekasi, pada Jumat (23/8/2024). Razia tersebut dilakukan karena mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

"Mereka yang kerap berkeliaran di dua wilayah, yakni di Kecamatan Cikarang Pusat dan Cikarang Selatan," ujar Nur Arafat Plt Kepala Bidang Pengawas dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Jumat (23/8/2024).

Nur mengatakan, razia tersebut digelar karena adanya aduan masyarakat yang dibuat resah oleh keberadaan PMKS tersebut. Selain itu, mereka mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, juga marak aksi kriminalitas yang kerap dilakukan oleh para PMKS. Salah satunya aksi pencurian.

"Merupakan salah satu aduan dari masyarakat Kabupaten Bekasi, dikarenakan masih banyaknya, dan ada beberapa kejadian itu kasus pencurian yang memang diadukan, juga salah satunya pengamen atau PMKS-PMKS yang menjamur di wilayah Kabupaten Bekasi hingga akhirnya aspirasi-aspirasi itu bisa kami lakukan hari ini," jelasnya.

Nur menuturkan pelaksanaan razia tersebut dalam rangka melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2012 tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

"Ada sebanyak 15 orang PMKS yang tengah menjalankan aktivitasnya di sejumlah titik-titik keramaian," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
