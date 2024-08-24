Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Baliho Pilkada 2024 Bikin Heboh, Ketua Osis 1991-1992 Menuju Cawabup Kulonprogo

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |09:57 WIB
Baliho Pilkada 2024 Bikin Heboh, Ketua Osis 1991-1992 Menuju Cawabup Kulonprogo
Baliho Pilkda 2024 bikin heboh media sosial (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Baliho bakal calon Wakil Bupati Kulonprogo Hj Rini Andriani bikin heboh media sosial usai diunggah pemilik akun Instagram @manaberita, Sabtu (24/8/2024). Dalam unggahan tersebut, nampak balho sang Cawabup mejeng di pinggir jalan.

Dan yang menjadi pusat perhatian adalah, baliho itu menginformasikan bahwa sang calon wakil bupati adalah "Ketua Osis SMAN 1 Sentolo 1991-1992. Menuju Cawabup Kulonprogo Periode 2024-2029". 

Sontak, postingan tersebut mendapat tanggapan beragam dari warganet di kolom komentar.

"Gw mantan ketua kelas yg pernah berhasil membawa kelas gw jadi juara lomba kebersihan 2 periode berturut2, bisa lah ya," tulis pemilik akun @senj*****.

"Panitia qurban boleh kah?" timpal pemilik akun @rez*****.

Diketahui, syaarat pencalonan Kepala Daerah akhir-akhir ini menjadi perhatian publik usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya. Terutama Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e UU Pilkada, peserta Pilkada harus memenuhi batas usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187205//viral-aYSn_large.jpg
Kisah Sedih Seorang Ayah Jalan Puluhan KM demi Mencari Keluarganya yang Hilang Diterjang Banjir Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187177//hutan-Q58O_large.jpg
Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement