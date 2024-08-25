Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.676 Personel Dikerahkan Antisipasi Demo Tolak RUU Pilkada di  Jakarta Hari Ini

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:58 WIB
1.676 Personel Dikerahkan Antisipasi Demo Tolak RUU Pilkada di  Jakarta Hari Ini
Polisi bersiaga antisipasi adanya demo tolak RUU Pilkada. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.676 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan beberapa obyek vital di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (25/8/2024). Ribuan pasukan tersebut juga bersiaga mengantisipasi demo tolak RUU Pilkada yang kabarnya bakal digelar di wilayah Jakpus. 

"Dalam rangka pengamanan beberapa obyek vital kami melibatkan sejumlah 1.676 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resminya, Minggu (25/8/2024).

Personel gabungan yang dikerahkan berasal dari dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

Sementara itu terkait penutupan arus lalu lintas di obyek vital bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan setelah melihat perkembangan dinamika di lapangan.

"Bila nanti di sekitar obyek vital ada massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan rekayasa lalu lintas," ujarnya.

