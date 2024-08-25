Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Survei LSI di Pilkada Lamandau Kalteng, Bacabup Hendra Lesmana Unggul

Sigit Dzakwan , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |00:50 WIB
Survei LSI di Pilkada Lamandau Kalteng, Bacabup Hendra Lesmana Unggul
Illustrasi Pilkada 2024 (foto: dok Okezone)
LAMANDAU - Sejumlah lembaga riset melakukan survei untuk Pilkada di seluruh indonesia, termasuk di Kabupaten Lamandau. Hasil survei terbaru untuk Pilkada Lamandau menunjukkan, bahwa Bakal Calon Bupati (Bacabup) Hendra Lesmana unggul jauh dari para bakal calon kompetitornya.

Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA misalnya, nama Hendra Lesmana berada di posisi paling atas dari dua simulasi yang dilakukan yakni simulasi jika Pilkada Lamandau diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) dan simulasi dua paslon atau head to head.

Jika Pilkada Lamandau diikuti tiga paslon yakni Hendra Lesmana vs Rizky Aditya Putra vs Lilis Suriani, Hendra Lesmana memeroleh persentase pemilih tertinggi yakni sebesar 33,8%. Adapun Rizky Aditya Putra memeroleh 15,5% dan Lilis Suryani di angka 2%.

“Untuk hasil simulasi dua paslon atau jika Pilkada Lamandau terjadi 'head to head' antara Hendra Lesmana versus Rizky Aditya Putra, Hendra Lesmana berada diangka 34,5 persen dan Rizky Aditya Putra15,8 persen,” ungkap Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).

Adapun sisanya adalah responden yeng termasuk kategori Tidak Memilih (TM), Tidak Jawab (TJ), Belum Memilih (BM) dan responden yang merahasiakan jawabannya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
