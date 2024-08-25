Survei LSI di Pilkada Lamandau Kalteng, Bacabup Hendra Lesmana Unggul

LAMANDAU - Sejumlah lembaga riset melakukan survei untuk Pilkada di seluruh indonesia, termasuk di Kabupaten Lamandau. Hasil survei terbaru untuk Pilkada Lamandau menunjukkan, bahwa Bakal Calon Bupati (Bacabup) Hendra Lesmana unggul jauh dari para bakal calon kompetitornya.

Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA misalnya, nama Hendra Lesmana berada di posisi paling atas dari dua simulasi yang dilakukan yakni simulasi jika Pilkada Lamandau diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) dan simulasi dua paslon atau head to head.

Jika Pilkada Lamandau diikuti tiga paslon yakni Hendra Lesmana vs Rizky Aditya Putra vs Lilis Suriani, Hendra Lesmana memeroleh persentase pemilih tertinggi yakni sebesar 33,8%. Adapun Rizky Aditya Putra memeroleh 15,5% dan Lilis Suryani di angka 2%.

“Untuk hasil simulasi dua paslon atau jika Pilkada Lamandau terjadi 'head to head' antara Hendra Lesmana versus Rizky Aditya Putra, Hendra Lesmana berada diangka 34,5 persen dan Rizky Aditya Putra15,8 persen,” ungkap Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).

Adapun sisanya adalah responden yeng termasuk kategori Tidak Memilih (TM), Tidak Jawab (TJ), Belum Memilih (BM) dan responden yang merahasiakan jawabannya.