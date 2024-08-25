Teroris Perempuan OPM Ira Unue Meninggal Dunia, Pernah Baku Tembak dengan TNI Polri

JAKARTA – Seorang anggota perempuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Ira Unue meninggal dunia. Dia meninggal karena sakit pada Jumat, 23 April 2024.

Ira Unue merupakan anggota TPNPB Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogeya yang meresahkan masyarakat dengan aksi-aksi terornya.

“Ira Unue bergabung dengan pasukan Kodap III Ndugama Derakma sejak tahun 2017,” ujar Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (25/8/2024).

Sebby mengatakan, jasad Ira Unue saat ini dimakamkan secara militer oleh Egianus Kogoya dan pasukannya di wilayah perang TPNPB Kodap III Ndugama Derakma pada hari Sabtu kemarin.

Selama menjadi anggota TPNPB-OPM, Ira Unue menjabat sebagai kapten dan bertugas menjaga logistik di markas kelompok teroris TPNPB Kodap III Ndugama Derakma.

Menurutnya, Ira Unue merupakan perempuan pertama yang diutus Egianus Kogeya untuk perang gerilya hingga di pusat kota Kenyam saat melawan TNI-Polri sejak April 2022.

(Fahmi Firdaus )