INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Alasan Partai Golkar Tak Dukung Airin di Pilgub Banten

Hambali , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:56 WIB
Ini Alasan Partai Golkar Tak Dukung Airin di Pilgub Banten
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah memastikan bahwa pihaknya tak memberikan rekomendasi kepada Airin Rachmi Diany maju di Pilgub Banten. Kepastian itu diperoleh saat Ratu Tatu bersama Airin menemui Ketum Golkar Bahlil Lahadalia membahas pencalonan di Pilgub Banten. 

Dalam pertemuan itu, disampaikan alasan mengapa rekom tak diberikan Partai Golkar kepada Airin.

"Jadi alhamdulillah saya malam kemarin ya, dengan Bu Airin menghadap Pak Ketua Umum Bahlil, dan ada Pak Sekjen, dan beliau Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa rekomendasi dengan berat hati dan mohon maaf tidak bisa diberikan ke Bu Airin," kata ratu Tatu usai deklarasi pasangan calon Gubernur Banten, Airin-Ade di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (25/08/24).

"Dengan pernyataan Pak Ketua Umum, kami selaku kader harus memahami, karena ketum menyampaikan ini buat keselamatan Partai Golkar. Ya kalau sudah keselamatan ya kita kader harus menyelamatkan partai," imbuhnya.

Airin sendiri tetap maju dalam Pilgub Banten berpasangan dengan Ade Sumardi dari PDIP. Keputusan tersebut, menurut Ratu Tatu, merupakan hak politik personal dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu.

"Pak Ketua Umum didampingi oleh Pak Sekjen mengizinkan, karena beliau juga sadar betul bahwa ini hak politik pribadi, hak politik Bu Airin. Jadi DPP Golkar juga tidak bisa melarang," tandasnya.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
