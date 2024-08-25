Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Warga Wajo Sulsel Digegerkan Kemunculan Ular Kobra di Bak Penampungan Air

Amnar Sengkang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |01:00 WIB
Warga Wajo Sulsel Digegerkan Kemunculan Ular Kobra di Bak Penampungan Air
Petugas evakuasi ular kobra (foto: dok ist)
A
A
A

WAJO - Seekor ular berbisa jenis kobra dengan panjang dua meter bersarang di bak penampungan air salah satu rumah warga, di Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Petugas pemadama kebakaran Wajo melakukan evakuasi ular di rumah warga dengan mengunakan alat jepit penangkap ular. Evakuasi sempat alami kendala lantaran ular menyerang petugas, dan ular berhasil di evakuasi dan dikembalikan ke habitatnya di hutan.

Sebelum dievakuasi ular tersebut bertengger di bak penampungan air, membuat warga ketakutan. Melihat ular tak kunjung meningalkan tempat, kemudian melaporkan ke petugas damkar.

“Ular jenis kobra itu berada di bak penampungan warha, dan berhasil kami evakuasi dan dikembalikan ke habitatnya,” kata Petugas Damkar Wajo, Erwin, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, ular kobra tersebut agresif  diduga kelaparan berada di rumah warga dan sempat menyerang petugas.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
