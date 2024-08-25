Warga Wajo Sulsel Digegerkan Kemunculan Ular Kobra di Bak Penampungan Air

WAJO - Seekor ular berbisa jenis kobra dengan panjang dua meter bersarang di bak penampungan air salah satu rumah warga, di Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Petugas pemadama kebakaran Wajo melakukan evakuasi ular di rumah warga dengan mengunakan alat jepit penangkap ular. Evakuasi sempat alami kendala lantaran ular menyerang petugas, dan ular berhasil di evakuasi dan dikembalikan ke habitatnya di hutan.

Sebelum dievakuasi ular tersebut bertengger di bak penampungan air, membuat warga ketakutan. Melihat ular tak kunjung meningalkan tempat, kemudian melaporkan ke petugas damkar.

“Ular jenis kobra itu berada di bak penampungan warha, dan berhasil kami evakuasi dan dikembalikan ke habitatnya,” kata Petugas Damkar Wajo, Erwin, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, ular kobra tersebut agresif diduga kelaparan berada di rumah warga dan sempat menyerang petugas.

(Awaludin)