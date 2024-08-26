Siapakah Penemu Pesawat Jet Pertama di Dunia? Ini Sejarahnya

JAKARTA - Siapakah penemu pesawat jet pertama di dunia? Pesawat jet menjadi salah satu inovasi terbesar dalam industri penerbangan yang telah mengubah dunia terutama cara orang dalam melakukan perjalanan jarak jauh.

Berbeda dari pesawat dengan mesin propeller atau baling-baling, pesawat jet digerakkan mesin jet. Mesin jet menghasilkan dorongan melalui pembakaran udara dan bahan bakar, yang memungkinkan pesawat terbang dengan kecepatan jauh lebih tinggi.

Penemu Pesawat Jet Pertama di Dunia

Pesawat jet pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh dua tokoh utama yaitu Sir Frank Whittle dari Inggris dan Hans Von Ohain dari Jerman.

Sir Frank Whittle (Inggris):

Frank Whittle adalah insinyur penerbangan sekaligus perwira Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF). Whittle mengajukan paten untuk mesin jet turbo pertama pada tahun 1930. Prinsip dasar mesin ini adalah sebagai berikut udara dihisap melalui kompresor, dicampur dengan bahan bakar, dan kemudian dibakar. Mesin jet turbo Whittle diuji coba pada tahun 1937, dan pesawat jet pertama yang menggunakan mesinnya, Gloster E.28/39, terbang pada tahun 1941.

Hans Von Ohain (Jerman):

Hans Von Ohain, seorang insinyur Jerman yang terkenal sebagai salah satu penemu mesin jet. Selain itu, Von Ohain juga berhasil mengembangkan mesin jet-nya secara mandiri. Dia mulai bekerja pada konsep mesin jet pada tahun 1930-an, lalu pada 1936 berhasil membuat mesin jet turbo yang berbeda dari rancangan Whittle. Hingga pada tanggal 27 Agustus 1939, Heinkel He 178 berhasil menjadi pesawat jet operasional pertama di dunia yang berhasil dengan menggunakan mesin Von Ohain.