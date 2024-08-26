Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KPU Kota Cimahi Siap Umumkan Pendaftaran Calon Wali Kota

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:52 WIB
KPU Kota Cimahi Siap Umumkan Pendaftaran Calon Wali Kota
KPU Kota Cimahi Bersiap Buka Pendaftaran Peserta Pilkada 2024 (Foto: Dok KPU Cimahi)
A
A
A

Jakarta-KPU Kota Cimahi bersiap memasuki tahapan pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 mulai 24-26 Agustus 2024. Pendaftaran dijadwalkan 27-29 Agustus 2024 yang ditutup pukul 23.59 WIB di kantor KPU Kota Cimahi Jalan Pesantren Kota Cimahi.

Ketua KPU Kota Cimahi Anzhar Ishal Afryand mengimbau pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi tidak mendaftar di akhir waktu. Imbauan tersebut dilakuan untuk memperlancar proses pendaftaran para pasangan bakal calon.

“Kami khawatir ada hal-hal yang di luar prediksi terkait teknis pendaftaran. Tiap Paslon kami bimbing untuk mengumpulkan berkas pendaftaran. Ada 27 berkas persyaratan administrasi yang harus disiapkan. Kami berharap saat pendaftaran persyaratan administrasi ini sudah lengkap,” ujarnya.

Berkas persyaratan yang harus dipenuhi pasangan calon kepala daerah diantaranya surat sehat jasmani dan rohani, SKCK dari Kepolisian, Ijazah, surat pernyataan tidak sedang pailit dari pengadilan.

Para calon tidak boleh tercatat memiliki utang dan juga tunggakan pajak,” katanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/11/3187646//pnm_peringati_hari_disabilitas_internasional-ZjA9_large.jpeg
Perluas Inovasi Digital, PNM Hadirkan Fitur Website Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/1/3187618//menteri_imipas_agus_andrianto-tUmI_large.jpg
Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187614//gubernur_sumut_bobby_nasution_rapat_darurat_di_tapteng-Zack_large.jpg
Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/391/3187469//soundrenaline_bandung-CU6p_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Bandung Satukan Musik, Kota, dan Ribuan Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement