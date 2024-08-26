KPU Kota Cimahi Siap Umumkan Pendaftaran Calon Wali Kota

Jakarta-KPU Kota Cimahi bersiap memasuki tahapan pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 mulai 24-26 Agustus 2024. Pendaftaran dijadwalkan 27-29 Agustus 2024 yang ditutup pukul 23.59 WIB di kantor KPU Kota Cimahi Jalan Pesantren Kota Cimahi.

Ketua KPU Kota Cimahi Anzhar Ishal Afryand mengimbau pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi tidak mendaftar di akhir waktu. Imbauan tersebut dilakuan untuk memperlancar proses pendaftaran para pasangan bakal calon.

“Kami khawatir ada hal-hal yang di luar prediksi terkait teknis pendaftaran. Tiap Paslon kami bimbing untuk mengumpulkan berkas pendaftaran. Ada 27 berkas persyaratan administrasi yang harus disiapkan. Kami berharap saat pendaftaran persyaratan administrasi ini sudah lengkap,” ujarnya.

Berkas persyaratan yang harus dipenuhi pasangan calon kepala daerah diantaranya surat sehat jasmani dan rohani, SKCK dari Kepolisian, Ijazah, surat pernyataan tidak sedang pailit dari pengadilan.

Para calon tidak boleh tercatat memiliki utang dan juga tunggakan pajak,” katanya.