HOME NEWS JABAR

Rest Area KM 125 Cimahi Padat, Penumpang Bus Naik di Pinggir Tol

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |22:19 WIB
Rest Area KM 125 Cimahi Padat, Penumpang Bus Naik di Pinggir Tol
Penumpang naik bus di pinggir tol (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Arus balik Lebaran 2024 di Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi, Kota Cimahi, Jawa Barat, mulai terasa pada, Sabtu (13/4/2024). Para pemudik mulai kembali ke daerah asal setelah lebaran di kampung halamannya masing-masing.

Aktivitas kendaraan yang didominasi plat B yang diperkirakan mengarah ke wilayah Jakarta dan sekitarnya itu mengalami peningkatan dibandingkan biasanya di Rest KM 125. Opsi buka tutup pun disiapkan pihak kepolisian untuk mengantisipasi penumpukan.

"Iya saya mau pulang pakai bus, abis dari Garut mudik ke rumah sodara di Garut," tutur Merliana (44), pemudik asal Subang, Jawa Barat.

Merliana berangkat dari Garut sekitar pukul 16.00 WIB menggunakan bus umum tujuan Garut - Bekasi via Sadang, Purwakarta. Namun ia harus berpindah bus di Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi dan harus menunggu bus pengganti di samping ruas jalan tol.

Hal tersebut dikarenakan bus tidak diperkenankan masuk ke dalam Rest Area KM 125 karena sedang terjadi kepadatan kendaraan.

"Tadi sempet kejebak macet juga di Garut, tapi alhamdulillah sampe sini. Dan ini pertama nunggu bus di pinggir jalan tol soalnya tadi katanya bus sementata gak masuk ke dalam rest area," ujar dia.

Merliana pun menceritakan alasannya memilih lewat jalur Sadang, Purwakarta untuk kembali ke rumahnya di Subang. Padahal, dari jarak tempuh lebih dekat lewat jalur Kota Bandung-Lembang.

"Kalau lewat Bandung sama Lembang takutnya macet jadi lewat Sadang meski muter. Nanti dari Sadang pakai angkot karena gak terlalu jauh," kata Merliana.

