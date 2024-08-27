Paslon Jeriko dan Adinda Daftarkan Diri di Pilwalkot Kupang

KUPANG - Ribuan warga hadir di Alun-Alun Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka hadir dalam deklarasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang Jefri Riwu Kore (Jeriko) dan Lusia Adinda Lebu Raya (Adinda) di Pilkada 2024.

Ribuan warga antusias dan bersemangat mengantar pendaftaran Jeriko-Adinda ke KPU hari ini, Selasa (27/8/2024). Warga berbondong-bondong meramaikan jalanan Kota Kupang untuk sebuah perubahan.

Jeriko yang pernah memimpin Kupang periode 2017-2022 dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat serta berpengalaman mampu membawa perubahan positif pada Kupang. Dia telah melakukan berbagai program pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.

Salah satu contohnya adalah bedah rumah, pembangunan taman-taman kota yang tidak hanya memperindah wajah Kupang tetapi juga memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk beraktivitas. “Kami siap melanjutkan pembangunan dan membawa Kupang lebih baik menjadi Kupang kota maju yang sejahtera, kreatif masyarakatnya,” ujar Jeriko.

Tidak hanya Jeriko, Adinda Lebu Raya pun memiliki pengalaman yang bisa dibilang tidak sedikit. Dia merupakan istri dari mantan Gubernur Frans Lebu Raya sehingga berpotensi membawa Kupang kearah yang lebih baik.

Adinda telah berkiprah lebih dari 20 tahun dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan, juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan berpengaruh. Dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan telah memberikan dampak besar dan menginspirasi banyak wanita di Kupang untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial.