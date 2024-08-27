Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Paslon Jeriko dan Adinda Daftarkan Diri di Pilwalkot Kupang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:57 WIB
Paslon Jeriko dan Adinda Daftarkan Diri di Pilwalkot Kupang
Paslon Jeriko dan Adinda Daftarkan Diri di Pilwalkot Kupang (Foto: istimewa)
A
A
A

KUPANG - Ribuan warga hadir di Alun-Alun Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka hadir dalam deklarasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang Jefri Riwu Kore (Jeriko) dan Lusia Adinda Lebu Raya (Adinda) di Pilkada 2024.

Ribuan warga antusias dan bersemangat mengantar pendaftaran Jeriko-Adinda ke KPU hari ini, Selasa (27/8/2024). Warga berbondong-bondong meramaikan jalanan Kota Kupang untuk sebuah perubahan. 

Jeriko yang pernah memimpin Kupang periode 2017-2022 dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat serta berpengalaman mampu membawa perubahan positif pada Kupang. Dia telah melakukan berbagai program pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga. 

Salah satu contohnya adalah bedah rumah, pembangunan taman-taman kota yang tidak hanya memperindah wajah Kupang tetapi juga memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk beraktivitas. “Kami siap melanjutkan pembangunan dan membawa Kupang lebih baik menjadi Kupang kota maju yang sejahtera, kreatif masyarakatnya,” ujar Jeriko.

Tidak hanya Jeriko, Adinda Lebu Raya pun memiliki pengalaman yang bisa dibilang tidak sedikit. Dia merupakan istri dari mantan Gubernur Frans Lebu Raya sehingga berpotensi membawa Kupang kearah yang lebih baik.

Adinda telah berkiprah lebih dari 20 tahun dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan, juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan berpengaruh. Dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan telah memberikan dampak besar dan menginspirasi banyak wanita di Kupang untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/525/3067524/pilkada_serentak-xDCr_large.jpg
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066745/fitrianti_nandriani-YojF_large.jpg
Usai Dapat Nomor 1 di Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066744/ratu_ria_subadri_dapat_nomor_1_di_pilwalkot_serang-15qt_large.jpg
Pilwalkot Serang, Ratu Ria-Subadri Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066738/fitrianti_nandriani-b2tC_large.jpg
Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/525/3066737/fahmi_dida_dapat_nomor_satu_di_pilwalkot_sukabumi-3UcS_large.jpg
Fahmi-Dida Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi, Perindo: Terpilih Satu Kali Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066736/iksan_iriane_dapat_nomor_urut_3_di_pilbup_morowali-g0KC_large.jpg
Iksan-Iriane Dapat Nomor Urut 3, Siap Wujudkan Perubahan Morowali Lebih Baik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement