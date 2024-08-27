Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Tarjunkan Kader Terbaik untuk Menangkan Ratusan Cakada Pilkada Serentak 2024 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:10 WIB
Partai Perindo Tarjunkan Kader Terbaik untuk Menangkan Ratusan Cakada Pilkada Serentak 2024 
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar menyebutkan, pihaknya mencalonkan dan menerjunkan kader terbaik untuk memenangkan Pilkada serentak 2024. Perindo menargetkan ratusan calon kepala daerah (cakada) menang di kontestasi lima tahunan ini.

"Kami akan pastikan banyak kader terbaik Perindo masuk ke dalam tim pemenangan dan berperan aktif dalam menggerakan mesin kampanye nanti," ujarnya di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, strategi Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo itu dalam memenangkan para calon kepala daerah yang diusungnya salah satunya membangun koalisi yang kuat dengan partai lain. Di samping itu, pihaknya mendorong tim kampanye untuk bisa saling klop dalam memenangkan Cakada yang diusung.

"Kita monitor partai-partai yang bergabung di koalisi ini sudah melakukan konsolidasi karena kunci kemenangan Pilkada serentak di seluruh Indonesia ini adalah bergantung sekali dengan kekuatan tim di lapangan," tuturnya.

Dia menerangkan, kunci kemenangan kontestasi Pilpres dan Pilkada berbeda lantaran saat Pilpres fokusnya ke satu sosok saja. Sedangkan saat Pilkada pergerakan fokusnya pun pada sejumlah sosok yang sangat dinamis. Bahkan, dukungan peta politik pun bisa berubah secara signifikan menjelang pendaftaran calon.

 

