INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Usung Ratusan Cakada di Pilkada Serentak, Perindo Ingin Indonesia Emas Terwujud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:32 WIB
Usung Ratusan Cakada di Pilkada Serentak, Perindo Ingin Indonesia Emas Terwujud
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar menyebutkan, DPP Partai Perindo memberikan hampir 400 Cakada surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, Perindo ingin Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

"Isu paling penting itu perekonomian, kesejahteraan dan itu filosofi dari Partai Perindo, kita tentu mendorong Indonesia 2045 ini bisa segera terwujud karena itu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, Indonesia Emas 2045 menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depannya. Partai Perindo pun ingin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas tersebut dengan mendukung ratusan Cakada di Pilkada Serentak 2024.

Pasalnya, kata dia, ada sejumlah isu yang harus menjadi perhatian lantaran penting demi terwujudnya Indonesia Emas tersebut, mulai dari sektor perekonomian hingga kesejahteraan, yang mana itupun berkaitan dengan filosofi Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
