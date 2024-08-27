Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hari Pertama, Pendaftar Calon Kepala Daerah di KPU Bandung Masih Nihil

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:21 WIB
Hari Pertama, Pendaftar Calon Kepala Daerah di KPU Bandung Masih Nihil
Ilustrasi KPU (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024. Namun, pada hari pertama pendaftaran belum ada pasangan calon yang mendaftar.

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan, Yohanes Paulus Indartom pada hari pertama pendaftaran belum ada calon yang hadir atau memberikan informasi kedatangan pasangan calon. "Sejauh ini, kami belum menerima pemberitahuan mengenai kedatangan calon pada hari ini," ujar Indarto, Selasa (27/8/2024).

Menurut informasi yang diterima, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Dadang Supriatna - Ali Syakieb dan Sahrul Gunawan - Gun Gun Gunawan direncanakan akan mendaftar pada hari kedua atau ketiga pendaftaran.

Indarto menambahkan, pentingnya para pasangan calon memberikan pemberitahuan sehari sebelumnya kepada KPU sebelum mendaftar. Hal ini bertujuan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal.

“Dadang-Ali sudah mengonfirmasi akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus pukul 16.00 WIB sudah kasih info. Untuk pasangan Sahrul-Gun Gun Gunawan masih belum memberikan kepastian,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement