Hari Pertama, Pendaftar Calon Kepala Daerah di KPU Bandung Masih Nihil

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024. Namun, pada hari pertama pendaftaran belum ada pasangan calon yang mendaftar.

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan, Yohanes Paulus Indartom pada hari pertama pendaftaran belum ada calon yang hadir atau memberikan informasi kedatangan pasangan calon. "Sejauh ini, kami belum menerima pemberitahuan mengenai kedatangan calon pada hari ini," ujar Indarto, Selasa (27/8/2024).

Menurut informasi yang diterima, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Dadang Supriatna - Ali Syakieb dan Sahrul Gunawan - Gun Gun Gunawan direncanakan akan mendaftar pada hari kedua atau ketiga pendaftaran.

Indarto menambahkan, pentingnya para pasangan calon memberikan pemberitahuan sehari sebelumnya kepada KPU sebelum mendaftar. Hal ini bertujuan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal.

“Dadang-Ali sudah mengonfirmasi akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus pukul 16.00 WIB sudah kasih info. Untuk pasangan Sahrul-Gun Gun Gunawan masih belum memberikan kepastian,” ujarnya.