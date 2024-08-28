Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Jokowi Resmikan Gedung Yankes Ibu-Anak RSUP Dr Sardjito: Setiap Provinsi Harus Ada!

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:31 WIB
Jokowi Resmikan Gedung Yankes Ibu-Anak RSUP Dr Sardjito: Setiap Provinsi Harus Ada!
Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Sardjito (Foto: Erfan Erlin/Okezone)
YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan (Yankes) Ibu dan Anak di RS Sardjito, Rabu (28/8/2024). Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta Gubernur DIY Sri Sultan HB X. 

Presiden Jokowi mengatakan, Gedung Yankes bagi ibu dan anak yang baru saja dia resmikan adalah menjadi bagian dari RSUP dr Sardjito di Yogyakarta. Dirinya tadi masuk melihat fasilitasnya dan perlengkapan untuk rumah sakitnya sudah sangat bagus sekali. 

"Perlengkapannya juga sangat modern, digital semua," tutur Jokowi usai peresmian.

Dengan adanya Gedung Yankes untuk ibu dan anak ini diharapkan sebagai salah satu wujud upaya mengurangi sebanyak mungkin kematian ibu dan anak di Indonesia. Gedung di RSUP Dr Sardjito tersebut merupakan salah satu pilot project dari pemerintah.

Jokowi menambahkan, jika Gedung Yankes Ibu dan Anak di RSUP Dr Sardjito ini baru merupakan contoh. Mestinya setiap provinsi juga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak sama seperti di RSUP Dr Sardjito.

"Dan kalau masyarakat tahu, dalam 2 tahun belakangan ini Menteri Kesehatan sudah mengirim baik ke rumah sakit umum daerah di provinsi di kabupaten kota banyak sekali peralatan-peralatan yang sangat modern. Leralatan seperti CT scan, namogram, MRI atau peralatan semuanya banyak sekali," katanya.

Sehingga, kalau fasilitas rumah sakit bisa ditingkatkan seperti Gedung Yankes Ibu dan Anak RSUP Dr Sardjito ini, Jokowi meyakini tidak hanya stunting, kematian ibu dan anak semuanya bisa dikurangi.

Direktur Utama RSUP Dr Sardjito,  Dr Erniati menyatakan RS Sardjito menjadi salah satu dari 6 RS Vertikal yang diusulkan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari The Islamic Development Bank (IsDB). Pembangunan gedung pelayanan ibu dan anak telah dimulai sejak tahun 2022 dan merupakan bagian dari proyek “The Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units” dengan anggaran senilai Rp500 miliar.

"Keberadaan proyek, diharapkan dapat menguatkan sistem rujukan melalui optimalisasi peran RS Unit Pelaksana Teknis Vertikal dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak," kata dia. 

 

