HOME NEWS INTERNATIONAL

Misteri Penerbangan MH370 Terungkap, Ditemukan di Broken Ridge dan Pilot Sengaja Terbangkan Pesawat ke Bawah Laut

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |12:16 WIB
Pesawat MH370 Malaysia Airlines yang sudah menghilang selama kurun waktu satu dekade dikabarkan ditemukan di Broken Ridge (Foto: AP)




MALAYSIA Pesawat MH370 Malaysia Airlines yang sudah menghilang selama kurun waktu satu dekade dikabarkan ditemukan di Broken Ridge, dataran tinggi samudra di Samudra Hindia tenggara. Tempat penemuan pesawat berpusat di sekitar lubang sedalam 600 meter di ujung timur Broken Ridge.

Hal ini diungkapkan ilmuwan Australia Vincent Lyne di LinkedIn, dalam sebuah posting berjudul ‘Misteri MH370 Terpecahkan oleh Sains’. Bahkan ada satu fakta menarik yang diungkap Lyne yakni teori baru, yang menyatakan bahwa pilot pesawat, Zaharie Ahmad Shah, sengaja menerbangkan pesawat ke medan bawah laut yang terpencil.

Lyne, seorang peneliti tambahan dari Institut Studi Kelautan dan Antartika Universitas Tasmania ini juga mengklaim bahwa hilangnya MH370 bukanlah kecelakaan, melainkan penghilangan yang hampir sempurna.

Broken Ridge dianggap sebagai salah satu area paling berbahaya di Samudra Hindia, yang dibedakan oleh punggung bukitnya yang curam dan jurang yang luas. Lyne mengklaim bahwa itu adalah tempat persembunyian yang sempurna untuk pesawat yang hilang.

Penerbangan MH370 Malaysia Airlines menghilang pada 8 Maret 2014, saat dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Sepuluh tahun kemudian, seorang ilmuwan Australia telah mengemukakan teori baru. Malaysia Airlines berhasil mengoperasikan ribuan penerbangan antara Kuala Lumpur dan Beijing sebelum insiden MH370 pada tahun 2014.

 

